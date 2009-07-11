Тейшейра: Португалия не возражала бы против членства Украины в ЕС

Глава Представительства Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА считает, что Португалия не возражала бы против членства Украины в Европейском Союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече с бизнесменами в донецком филиале Европейской Бизнес Ассоциации.

Ж.ТЕЙШЕЙРА отметил, что в Евросоюзе есть страны, которые находятся ближе к Украине, и в силу исторических причин «лучше Украину понимают, разделяют ее проблемы». Также, по его словам, есть и другие страны, «например, моя страна (Португалия - УНИАН), на другом конце Европы, которая узнала об Украине только 10 лет назад, когда в нее приехали около 100 тысяч украинцев, чтобы там работать и жить».

По мнению Ж.ТЕЙШЕЙРЫ, португальцы очень благосклонно относятся сегодня к украинцам. «Мы традиционно очень хорошо принимаем гостей, а украинцы законопослушны, любят работать, хотят лучшей жизни, что естественно. И я думаю, что Португалия не возражала бы против членства Украины в Евросоюзе», - сказал председатель Представительства Еврокомиссии.

Ж.ТЕЙШЕЙРА также подчеркнул, что «в Евросоюзе нет того, что называют сферой влияния». «У многих людей есть ощущение, что есть ряд стран, которые хотят втянуть в свою сферу влияния как можно больше стран. Такого в Евросоюзе нет. Сначала нужно выполнить договор, а потом уже говорить о вступлении в Евросоюз», - сказал Ж.ТЕЙШЕЙРА.