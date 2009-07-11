Совмин Крыма требует отменить ограничения в доступе на пляжи

Совет министров Крыма обязал министров автономии, председателей республиканских комитетов, органы местного самоуправления отменить все приказы и другие регламентные акты, ограничивающие свободный доступ в места массового отдыха, на коммунальные пляжи, на территории и объекты природно-заповедного фонда полуострова.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Совмина АРК.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Андрей СУМЦОВ заявил, что вход на пляж не может быть платным, деньги должны взиматься за предоставление дополнительных услуг, «как это принято в европейских странах».

Как сообщал УНИАН, Совмин Крыма весной рекомендовал властям на местах в период сезона-2009 обеспечить бесплатный доступ жителей и гостей полуострова на коммунальные пляжи. Как отмечалось в документе правительства, «при заключении договоров аренды пляжных территорий» предусмотрено взимание платы только «за дополнительные услуги по прокату пляжного оборудования».

Опрошенные в середине июня корреспондентом УНИАН сотрудники отделов и управлений курортов ряда регионов Крыма заявили, что деньги за вход на пляжи не берутся, нужно платить только за допуслуги.

Согласно законодательству, в Украине плату можно брать за дополнительные удобства – прокат топчана, зонтика. Предприниматели, зная это, пишут на чеках и билетах на пляж «услуги пляжа», хотя деньги берутся за удобства, которые в соответствии с санитарными нормами на общественных пляжах должны быть в любом случае (ногомойка, услуги медпункта и т.д.). А за другие услуги – прокат лежака или зонта – приходится платить отдельно.

Крымчане при предъявлении в своем регионе паспорта или его ксерокопии могут бесплатно пройти на пляжи, кроме тех, которые принадлежат санаторно-курортным учреждениям.