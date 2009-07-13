В Италии могут выборочно легализовать трудовых мигрантов

В Италии могут провести выборочную легализацию трудовых мигрантов.

Как сообщил УНИАН председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь ГОРОДЕЦКИЙ, соответствующий проект закона зарегистрирован в итальянском парламенте.

Этот законопроект войдет в антикризисный пакет документов и будет предусматривать легализацию иностранных работников-нелегалов, которые работают в итальянских семьях домохозяйками или ухаживают за больными или престарелыми людьми.

Рассмотрение законопроекта в итальянском парламенте запланировано на 20 июля.

Поскольку проведение массовых амнистий нелегальных иммигрантов в странах членах ЕС запрещено Евросоюзом, эта легализация будет называться «выборочное урегулирование рабочих отношений домашних работников».

Согласно проекту закона, работодатель (гражданин Италии, ЕС, или же другого государства, имеющий разрешение на постоянное пребывание в Италии) сможет легализовать одну домохозяйку и двух работников по уходу за больными. Необходимыми условиями являются: одноразовая уплата в размере 500 евро за каждого работника, начало рабочих отношений не позже апреля 2009 года и наличие рабочих отношений на момент подачи запроса.

Запрос на легализацию работодатели смогут подать на протяжении одного месяца, с 1 по 30 сентября 2009 года, через интернет в единый офис по иммиграции при префектурах.

В сентябре, на период действия легализации, правительство объявит мораторий на выдворение из страны нелегалов, за исключением уголовных преступников, а также на административное и криминальное преследования работодателей, которые привлекают к работе нелегалов.

Легализация коснется исключительно домашних работников.

По оценкам экспертов, количество заинтересованных в легализации рабочих составит около 500 тыс.

На сегодняшний день в Италии нелегально находятся около 200 тыс. украинцев. Большинство из них занимаются домашним трудом.