Ющенко поддержал упрощение порядка помощи семьям погибших

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал принятый Верховной Радой Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по упрощению порядка рассмотрения вопросов предоставления помощи семьям погибших».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Законом предусмотрено, что физическое лицо может быть объявлено судом умершим, если в месте его постоянного проживания нет сведений о месте его пребывания в течение трех лет, а если он пропал без вести - при обстоятельствах, которые угрожали ему смертью или дают основание считать его гибель от определенного несчастного случая, - на протяжении шести месяцев, а при возможности допустить его гибель от определенного несчастного случая в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера – безотлагательно.

Внесены изменения в Гражданский кодекс Украины, которыми предусмотрено, что расходы физических лиц, связанные с оплатой правовой помощи при рассмотрении судом дел об объявлении умершим физического лица, пропавшего без вести, при обстоятельствах, которые угрожали ему смертью, или дают основания считать физическое лицо погибшим от определенного несчастного случая или других обстоятельств в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, несут юридические лица, на территории которых имел место несчастный случай в результате таких чрезвычайных ситуаций.