Ющенко поддержал почасовую оплату труда

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал принятый Верховной Радой Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно почасовой оплаты труда).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Данный закон содержит нормы, регулирующие не только месячный, но и почасовой уровень минимальной оплаты труда. То есть работодатель должен оплачивать наемный труд не ниже минимального уровня за каждый отработанный час.

Конкретный размер почасовой ставки должен определяться парламентом с учетом индексации уровня доходов на каждый последующий год в законе о государственном бюджете.