Ющенко поддержал почасовую оплату труда
16:36, 13 июля 2009Соцполитика
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Президент подписал закон
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал принятый Верховной Радой Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно почасовой оплаты труда).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Данный закон содержит нормы, регулирующие не только месячный, но и почасовой уровень минимальной оплаты труда. То есть работодатель должен оплачивать наемный труд не ниже минимального уровня за каждый отработанный час.
Конкретный размер почасовой ставки должен определяться парламентом с учетом индексации уровня доходов на каждый последующий год в законе о государственном бюджете.
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