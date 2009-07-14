Правительство Британии отменило пенсионный возраст

Правительство Великобритании подготовило законопроект, отменяющий предельный возраст для выхода на пенсию. Об этом сообщает сегодня ИТАР-ТАСС со ссылкой на британскую печать.

Действующий сейчас закон определяет 65 лет в качестве пенсионного возраста. В результате работодатель имеет право уволить сотрудника или сотрудницу после достижения ими данной возрастной группы.

Сейчас лейбористское правительство приняло решение отменить это ограничение, которое рассматривается им как "дискриминационное". В результате в Великобритании уже в нынешнем году будет ликвидировано само понятие пенсионного возраста: люди смогут работать столько, сколько они сами считают это необходимым и пока будут справляться со всеми должностными обязанностями.

Нынешняя инициатива правительства вызвана двумя причинами. Первая из них - особенности развития современного британского общества, где возраст человека практически перестал ощущаться из-за социальных и трудовых перемен, которые произошли в последние два десятилетия. В результате люди сохраняют активность до предельного возраста и остаются востребованными обществом даже на самом склоне лет.

Вторая - демографические изменения, которые привели к тому, что впервые в нынешнем году количество пенсионеров превысило количество школьников.

Свой вклад в отмену пенсионного возраста внес и нынешний экономический кризис. Проведенное по заказу правительства специальное исследование показало, что для преодоления тяжелых последствий кризиса продолжительность трудовой деятельности британцев должна быть увеличена на 7 лет.

Однако правительство решилось вообще отменить пенсионный возраст. Остается только определить, с какого возраста и кому будет выплачиваться минимальная государственная пенсия. Видимо, эти выплаты получат новое название.