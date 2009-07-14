ВОЗ: доступ к вакцине против гриппа H1N1 нужен всем странам
09:42, 14 июля 2009Соцполитика
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Пандемию не остановить?
Пандемию гриппа H1N1 не остановить, поэтому всем странам необходимо обеспечить доступ к вакцине против этого заболевания.
С таким заявлением выступила Всемирная организация здравоохранения, сообщает радио «Свобода».
По словам представителя ВОЗ, вакцина против нового гриппа может быть получена уже в сентябре.
По последним данным ВОЗ, гриппом H1N1, первая вспышка которого произошла в апреле в Мексике, во всем мире заболели более 90 тысяч человек, 429 из них умерли. Случаи заболевания отмечены в десятках стран.
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