Янукович: ПР сегодня снова заблокирует работу ВР

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что возглавляемая им парламентская фракция сегодня продолжит блокировать работу парламента, пока первым вопросам Верховная рада не рассмотрит изменения к закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" в отношении повышения прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе рабочей поездки в Днепропетровск.

«У нас нет другого пути. Однозначным приоритетом для нас является вопрос жизни людей, наших избирателей», - объяснил позицию Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он выразил мнение, что предложенные фракцией Блока Юлии Тимошенко для рассмотрения на сегодняшнем внеочередном заседании ВР законопроекты о финансировании программы подготовки Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, а также о рефинансировании банков необходимо доработать.

«Считаю, что данные законы – о подготовке к Евро-2012 и о рефинансировании банков - необходимо принимать в первом чтении. Но их необходимо доработать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем он критически высказался о состоянии выполнения программы подготовки к Евро-2012, поскольку, по его словам, из 7 млрд. грн., предусмотренных на эти цели в госбюджете, освоено всего 10% средств.

Кроме того, лидер Партии регионов отметил, что вопрос рефинансирования банков необходимо рассматривать лишь при условии предоставления правительством всесторонней информации об условиях и направлениях использования кредита Международного валютного фонда.

Говоря о перспективах окончательного принятия запланированных на сегодня в повестке дня работы ВР изменений к закону о выборах Президента, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что при принятии этого законопроекта должны быть учтены замечания и предложения всех политических сил, которые планируют принимать участие в президентской гонке.

Между тем ранее пресс-служба Партии регионов распространила заявление В.ЯНУКОВИЧА о готовности “регионалов” поддержать запланированные на сегодня к рассмотрению в ВР законопроекты.

В частности, по словам В.ЯНУКОВИЧА, Партия регионов готова поддержать в парламенте законопроекты, касающиеся Евро-2012. Также он признал необходимость принятия решений по рефинансированию банков.

“И, безусловно, мы – за принятие закона о выборах, но согласованного, с учетом замечаний большинства фракций Верховной Рады”, - добавил В.ЯНУКОВИЧ.