В Польше повысят минимальную зарплату

Правительство Польши договорилось с федерацией работодателей и профсоюзами повысить минимальную зарплату на приблизительно 3% - до 1317 злотых (до налогообложения - около 410 долларов по курсу 3,2 злотых за доллар).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польского правительства.

Пресс-служба назвала «большим успехом» достигнутые договоренности в условиях экономического кризиса, повлекшего спад рост ВВП в первом квартале с 4,9% до 0,8%.

После повышения минимальная зарплата составит около 40% средней заработной платы по стране, что на 10% меньше, чем добивались профсоюзы.

По оценкам правительства, которые наводит издание Rzeczpospolita, количество поляков, получающих минимальную зарплату, в случае ее повышения до половины средней зарплаты, увеличится c нынешних 16% до 25%.

Правительство прогнозирует уменьшение темпа роста средней зарплаты с 10% в прошлом году до 7% в следующем до 3,15 тыс. злотых.

По данным RP, правительство не согласилось на предложение профсоюзов проиндексировать зарплаты по уровню инфляции (около 2%) для бюджетной сферы и повысить их на 1%, записав только однопроцентное повышение.

Газета также отмечает, что в Польше 6% из около 8,3 млн. работающих получают меньше половины минимальной зарплаты (работают на полставки).

По данным, которыми располагает УНИАН, минимальная зарплата в Польше за последние пять лет росла в среднем на 3-6% в год, резко увеличившись в 2007 году - на 17%.

В 2008 году минимальная зарплата возросла на приблизительно 12%.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале в Польше средняя зарплата составила 3,19 тыс. злотых, что почти на 7% больше показателей первого квартала прошлого года, и на 3% больше, чем в последнем квартале 2008 г.

Справка УНИАН. Согласно польскому законодательству, работодатель не может платить зарплату меньше минимальной, определенной правительством на текущий год.