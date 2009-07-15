ИСД намерен сократить 10% работников Гданьской судоверфи

«Индустриальный союз Донбасса» в рамках реструктуризации принадлежащего концерну Гданьского судостроительного завода намерен сократить штат предприятия до 1,9 тыс. с нынешних 2,15 тыс. работников.

Об этом кореспонденту УНИАН в Польше сообщил пресс-секретарь дочерней компании ИСД - ISD-Polska Яцек ЛЕНСКИ.

Он отметил неэффективную структуру трудоустройства на заводе, где административные работники составляют 50% общего штата предприятия, что вдвое больше существующих стандартов.

Я.ЛЕНСКИ сообщил, до конца текущего года ИСД намерен сократить 400 работников, при этом части из них будет предложено остаться работать на предприятии при условии переквалификации. «От 100 до 160 человек можно было бы переквалифицировать», - сказал пресс-секретарь и добавил, что если никто из работников не согласиться переквалифицироваться, «ИСД трудоустроит недостающих 150 специалистов».

Кроме того, по его словам, до 60 работников могут согласиться досрочно выйти на пенсию. На данный момент рассматривается такая возможность.

Собеседник агентства добавил, что ИСД согласовал данное сокращение с правительством Польши.

Как сообщал УНИАН, в мае Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой убедить ИСД в том, что Еврокомиссия одобрит подготовленный концерном план реструктуризации. Он также высказался против увольнений работников, что, по его мнению, ухудшит ситуацию на предприятии.

Справка УНИАН. План реструктуризации Гданьской судоверфи, разработанный концерном ИСД, предусматривает инвестиции собственника в обьеме около 190 млн. долл. и публичную помощь польського правительства в обьеме около 50 млн. долл. (по курсу 3,2 злотых за долл.).

Еврокомиссия планирует рассмотреть этот план на заседании 22 июля.