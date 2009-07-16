КГГА: помощь на оплату ЖКУ смогут оформить полмиллиона киевлян

Почти 500 тыс. киевлян смогут оформить адресную безналичную помощь на оплату услуг жилищного коммунального хозяйства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ, на протяжении последних трех дней в социальные службы столицы обратились 10 тыс. киевлян по поводу получения справок для получения адресной безналичной помощи на оплату услуг ЖКХ. По ее словам, ожидается, что до конца текущего месяца за такой помощью обратятся 100 тыс. киевлян.

«Сейчас за помощью обращаются преимущественно жители ОСМД (объединений совладельцев многоквартирных домов) и ведомственных домов. Что касается жителей жилых домов, которые находятся в коммунальной собственности города, то для них территориальными жилищно-эксплуатационными конторами составляются соответствующие списки для подачи в районные управления социальной защиты населения», - отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

По предварительным подсчетам, до 1 сентября 2009 года получить адресную помощь на оплату услуг ЖКХ смогут 500 тыс. жителей Киева.

«Социальные службы города готовы принять такое количество людей, поскольку для этого есть необходимая материальная база и соответствующие условия», - добавила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Как сообщалось, соответствующим распоряжением Киевского городского председателя определены категории социально незащищенных слоев населения города Киева, которые имеют право на ежемесячную безналичную помощь на коммунальные услуги с 1 июня по 31 декабря текущего года, а именно:

- лица из числа пенсионеров, размер пенсионных выплат которых не превышает размера двух с половиной прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (на данное время это 1 245,00 грн.);

- одинокие матери (родители), малообеспеченные, в том числе малообеспеченные многодетные семьи, которые получают государственную помощь;

- неработающие трудоспособные лица, которые предоставляют социальные услуги и получают компенсационную выплату по уходу за инвалидом I группы или за лицом, достигшим 80-летнего возраста;

- другие социально незащищенные слои населения по решению районных и городской комиссии по рассмотрению спорных вопросов.