Госкомстат: Количество безработных в Украине сократилось на 27%

Количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 июля 2009 года составило 658,5 тыс. человек, что на 27% меньше, чем на 1 января 2009 года (900,6 тыс. человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 июля 2009 года составлял 2,4% населения трудоспособного возраста.

Количество безработных, которые на 1 июля получали помощь по безработице, составило 500,7 тыс. Средняя сумма помощи по безработице с начала года увеличилась на 18,02 грн. и составляет 622,44 грн.

В июне количество безработных сократилось на 0,2% или на 77,8 тыс. человек.