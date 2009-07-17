Минуглепром намерен наказать руководителей

Министерство угольной промышленности планирует наказывать руководителей предприятий отрасли, которые задерживают выплаты зарплат сотрудникам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель министра угольной промышленности Украины Анатолий КОРЗУН.

Он также сообщил, что министром уже подписан указ об увольнении руководителя "Донецкой угольной энергетической компании" Вячеслава ДАНИЛОВА за то, что в июне сотрудникам предприятия было не выплачено 27% зарплаты. Причем средства были предоставлены из государственной поддержки.

Также А.КОРЗУН подчеркнул, что невыплаты зарплат имеют место и на шахте им. Скочинского.