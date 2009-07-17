Минтруда: почасовая оплата труда поддержит украинцев

Введение почасовой оплаты труда будет способствовать поддержке украинцев во время кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА сегодня во время брифинга, комментируя принятие закона о почасовой оплате труда.

«Сколько бы часов не работал работник на предприятии, он не может получать заработную плату ниже, чем минимальная. Поэтому, я считаю, что это защита работников во время кризиса», - сказала министр.

Она также сообщила, что Госнадзортруда поручено контролировать ситуацию по выполнению данного закона.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал принятый Верховной Радой Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно почасовой оплаты труда).

Данный закон содержит нормы, регулирующие не только месячный, но и почасовой уровень минимальной оплаты труда. То есть работодатель должен оплачивать наемный труд не ниже минимального уровня за каждый отработанный час.

Конкретный размер почасовой ставки должен определяться парламентом с учетом индексации уровня доходов на каждый последующий год в законе о Государственном бюджете.