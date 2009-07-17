Горсовет обязал владельца "ЗАО Яновская" выплатить долги по зарплате

Городской совет Красного Луча (Луганская область) обязал владельца обогатительной фабрики "ЗАО Яновская" выплатить работникам предприятия задолженность по заработной плате.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель правления Луганского областного комитета по правам человека Николай КОЗЫРЕВ.

По его словам, на обогатительной фабрике "ЗАО Яновская" до сих пор продолжается забастовка работников в рамках трудового спора с администрацией из-за невыплаты зарплаты. Вчера, 16 июля, рабочие пикетировали горсовет, где проходила внеочередная сессия.

Сессия своим решением поддержала требования рабочих обогатительной фабрики "ЗАО Яновская".

Как заметил Н.КОЗЫРЕВ, согласно решению сессии, владелец фабрики в недельный срок должен погасить долги по зарплате и перед всеми фондами. Депутаты обязали владельца с июля своевременно платить текущую заработную плату, привести зарплаты в соответствие с действующим законодательством. Кроме того, владелец должен отменить свой приказ об увольнении шести членов стачкома, и в дальнейшем не применять санкций против забастовщиков.

"В случае невыполнения владельцем решения сессии, городской совет поставит вопрос о передаче фабрики в государственную собственность", - отметил Н.КОЗЫРЕВ.

Депутаты решили также обратиться в прокуратуру и СБУ с целью проведения проверки деятельности "ЗАО Яновская" и законности увольнений членов стачкома, добавил Н.КОЗЫРЕВ.

По его словам, владелец предприятия, как удалось выяснить из неофициальных источников, якобы из Енакиево. "Сам по себе этот факт, когда рабочие не знают владельца, а официальные лица на этот счет “морозятся” и пожимают плечами, имеет диагностический характер – он указывает на феодальную (двухуровневую, сеньоральную) структуру собственности. Где-то наверху есть настоящий владелец (он сидит, скажем, в парламенте), который ставит надзирателем абрамова-петрова-сидорова, а уже тот по своему усмотрению и устанавливает на предприятии закон, который определяет величину ренты для хозяина и порядок ее взимания", - заявил Н.КОЗЫРЕВ.

Как сообщил правозащитник, до начала забастовки фабрика все время исправно работала, отгрузила с начала года сортового угля на 111 млн. грн., а долги перед рабочими составляют 1,8 млн. грн. плюс 6,3 млн. грн. с доприватизационного периода. "Тот факт, что при этом предприятие не платит отчислений в социальные фонды, почему-то не очень тревожит государственных людей. В промышленном управлении областной администрации так и сказали: “Это частное предприятие – не наша забота”, - сообщил Н.КОЗЫРЕВ.

Как сообщал УНИАН, забастовка на обогатительной фабрике "ЗАО Яновская" (г. Красный Луч Луганской области) началась 2 июля. Забастовщики требуют погасить задолженность по зарплате за три месяца. Долги накоплены с января текущего года. Зарплату за январь-февраль и половину марта рабочие получали частями. За апрель-июнь зарплата вообще не выплачена.

Зарплата работников составляет от 700 до 1000 грн. По мнению правозащитников, на фабрике грубо нарушается право работников на труд, при этом зарплата основной массе рабочих начисляется с нарушением законодательства - из расчета минимальной зарплаты в 330-350 грн.