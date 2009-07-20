Украина намерена упростить визовый режим с Ливией

Украина намерена начать работу по упрощению визового режима с Ливией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ответ на просьбу премьер-министр Ливии Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ о необходимости упрощения визового режима между двумя странами. По его убеждению, это будет способствовать развитию двухсторонних отношений в различных областях.

«На следующем заседании нашего комитета (по сотрудничеству) мы ставим перед собой задание подписать ряд необходимых документов… Это - меморандум о взаимопонимании по упрощению процедуры получения виз гражданами стран, особенно для студентов, больных, туристов. То есть начать увеличивать число людей, у которых есть упрощенный визовый режим», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ливийская сторона не единожды обращалась к Украине с просьбой отменить либо упростить визовый режим.