Коллектив “Арсенала” протестует против ликвидации предприятия

Сегодня перед зданием государственного предприятия “Арсенал” состоялась предупредительная акция протеста трудового коллектива предприятия против действий Национального космического агентства Украины (НКАУ) относительно прекращения деятельности завода в рамках его реорганизации.

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный инженер ГП «Арсенал» Иван МОСПАН, в результате реорганизации предприятия порядка 2 тыс. человек из 2 тыс. 350 работающих на «Арсенале», могут быть сокращены. «При нынешней ситуации в стране для многих будет крайне проблематично найти себе средства для существования. Люди это понимают, поэтому они сегодня вышли на акцию протеста заявить о своем праве на работу», - отметил он.

Говоря о причинах реорганизации завода «Арсенал» И.МОСПАН заявил, что главная проблема заключается в отсутствии заказов со стороны государства. «Наше предприятие специализируется на продукции оборонного значения, а не космической техники, и было включено в состав НКАУ искусственно. В результате Минпромполитики, которое курирует предприятия ОПК, занимается своими предприятиями, Минобороны своими, а «Арсенал» оказался не нужен ни НКАУ, ни Минпромполитики. Согласно распоряжению Кабмина завод сливается с ЦКБ Арсенал в Казенное предприятие специального приборостроения «Арсенал», то есть, меняется вывеска и одного, и другого предприятия. При этом фактически завод «Арсенал» будет ликвидирован», - подчеркнул главный инженер предприятия.

При этом он убежден, что одним из возможных решений по выведению предприятия из кризиса могло быть его вхождение в холдинг или корпорацию вместе с ЦКБ «Арсенал». «В таком объединении и завод, и ЦКБ «Арсенал» являлись бы отдельными юридическими лицами. Зачем топить нашими долгами ЦКБ «Арсенал», которое тоже находится не в блестящем финансово-экономическом положении. Нельзя соединять больного со слабым. В конце концов, если мы так уж не нужны НКАУ – отдайте нас обратно Минпромполитики», - отметил И.МОСПАН.

По его мнению, главной причиной ликвидации предприятия является территория, на которой оно расположено. «Сегодня заводу принадлежит около 22 га земли в Печерском районе Киева. После фактической ликвидации завода эта земля перейдет в ведение НКАУ», - пояснил он.

Как отмечается в пресс-релизе, распространенном сегодня НКАУ, Агентство делает все возможное, чтобы не допустить банкротства «Арсенала». Пресс-служба НКАУ отмечает, что в ходе инвентаризации имущества и дебиторской/кредиторской задолженности ГП «Арсенал» были выявлены данные, свидетельствующие о скрытой приватизации и нерациональном использовании государственных средств на заводе.

По данным НКАУ, предварительные данные проведенной на «Арсенале» проверки свидетельствуют о том, что из общего количества работающих лишь 594 человека заняты на основном производстве. В то же время более 600 человек составляет штат административного персонала завода.

По информации НКАУ, все корпуса завода, которые имеют собственные выходы и расположены по периметру ул. Московской - Кловского спуска, переданы в ведение Корпорации НПО «Арсенал» и фирмы «Скайнет LTD», или проданы. При этом, согласно пресс-релизу, «в ходе передачи корпусов завод не получил ни копейки компенсации расходов на перемещение своих подразделений, то есть, за свой счет осуществлял демонтаж-монтаж оборудования и подготовку новых помещений. В результате ряд цехов так и не был введен в эксплуатацию. В то же время, завод продолжает платить за землю под всеми переданными зданиями и содержит их на свои средства. За последние пять лет предприятие лишилось 100 тыс. кв. м производственных и административных площадей, однако его долги увеличилась в 10 раз и на 1 июня 2009 года составляют 114,9 млн. грн., из них по зарплате, выплатам и начислениям - 11,4 млн. грн.», - сообщается в пресс-релизе НКАУ.

Справка УНИАН. 10 апреля 2009 года Кабинет министров Украины издал распоряжение № 525-р о реорганизации казенного предприятия «Центральное конструкторское бюро «Арсенал» (ЦКБ «Арсенал») путем присоединения к нему государственного предприятия завод «Арсенал» и государственного научно-исследовательского предприятия «Украинский технологический центр оптического приборостроения». Кабмин также распорядился переименовать ЦКБ «Арсенал» в Казенное предприятие специального приборостроения «Арсенал».

Государственное предприятие завод "Арсенал" – ведущее украинское предприятие в отрасли высокоточного оптического и оптико-электронного приборостроения. Завод специализируется на производстве навигационных систем, систем ориентирования и прицеливания ракетно-космической техники. На «Арсенале» производятся инфракрасные головки самонаведения для ракет классов "земля-воздух", «воздух-воздух». Также предприятие производит бытовые и промышленные счетчики газа, банковскую технику, фотоаппаратуру, а также оптические и электронно-оптические приборы.