Коллектив “Арсенала” протестует против ликвидации предприятия
Состоялась предупредительная акция
Сегодня перед зданием государственного предприятия “Арсенал” состоялась предупредительная акция протеста трудового коллектива предприятия против действий Национального космического агентства Украины (НКАУ) относительно прекращения деятельности завода в рамках его реорганизации.
Как сообщил корреспонденту УНИАН главный инженер ГП «Арсенал» Иван МОСПАН, в результате реорганизации предприятия порядка 2 тыс. человек из 2 тыс. 350 работающих на «Арсенале», могут быть сокращены. «При нынешней ситуации в стране для многих будет крайне проблематично найти себе средства для существования. Люди это понимают, поэтому они сегодня вышли на акцию протеста заявить о своем праве на работу», - отметил он.
Говоря о причинах реорганизации завода «Арсенал» И.МОСПАН заявил, что главная проблема заключается в отсутствии заказов со стороны государства. «Наше предприятие специализируется на продукции оборонного значения, а не космической техники, и было включено в состав НКАУ искусственно. В результате Минпромполитики, которое курирует предприятия ОПК, занимается своими предприятиями, Минобороны своими, а «Арсенал» оказался не нужен ни НКАУ, ни Минпромполитики. Согласно распоряжению Кабмина завод сливается с ЦКБ Арсенал в Казенное предприятие специального приборостроения «Арсенал», то есть, меняется вывеска и одного, и другого предприятия. При этом фактически завод «Арсенал» будет ликвидирован», - подчеркнул главный инженер предприятия.
При этом он убежден, что одним из возможных решений по выведению предприятия из кризиса могло быть его вхождение в холдинг или корпорацию вместе с ЦКБ «Арсенал». «В таком объединении и завод, и ЦКБ «Арсенал» являлись бы отдельными юридическими лицами. Зачем топить нашими долгами ЦКБ «Арсенал», которое тоже находится не в блестящем финансово-экономическом положении. Нельзя соединять больного со слабым. В конце концов, если мы так уж не нужны НКАУ – отдайте нас обратно Минпромполитики», - отметил И.МОСПАН.
По его мнению, главной причиной ликвидации предприятия является территория, на которой оно расположено. «Сегодня заводу принадлежит около 22 га земли в Печерском районе Киева. После фактической ликвидации завода эта земля перейдет в ведение НКАУ», - пояснил он.
Как отмечается в пресс-релизе, распространенном сегодня НКАУ, Агентство делает все возможное, чтобы не допустить банкротства «Арсенала». Пресс-служба НКАУ отмечает, что в ходе инвентаризации имущества и дебиторской/кредиторской задолженности ГП «Арсенал» были выявлены данные, свидетельствующие о скрытой приватизации и нерациональном использовании государственных средств на заводе.
По данным НКАУ, предварительные данные проведенной на «Арсенале» проверки свидетельствуют о том, что из общего количества работающих лишь 594 человека заняты на основном производстве. В то же время более 600 человек составляет штат административного персонала завода.
По информации НКАУ, все корпуса завода, которые имеют собственные выходы и расположены по периметру ул. Московской - Кловского спуска, переданы в ведение Корпорации НПО «Арсенал» и фирмы «Скайнет LTD», или проданы. При этом, согласно пресс-релизу, «в ходе передачи корпусов завод не получил ни копейки компенсации расходов на перемещение своих подразделений, то есть, за свой счет осуществлял демонтаж-монтаж оборудования и подготовку новых помещений. В результате ряд цехов так и не был введен в эксплуатацию. В то же время, завод продолжает платить за землю под всеми переданными зданиями и содержит их на свои средства. За последние пять лет предприятие лишилось 100 тыс. кв. м производственных и административных площадей, однако его долги увеличилась в 10 раз и на 1 июня 2009 года составляют 114,9 млн. грн., из них по зарплате, выплатам и начислениям - 11,4 млн. грн.», - сообщается в пресс-релизе НКАУ.
Справка УНИАН. 10 апреля 2009 года Кабинет министров Украины издал распоряжение № 525-р о реорганизации казенного предприятия «Центральное конструкторское бюро «Арсенал» (ЦКБ «Арсенал») путем присоединения к нему государственного предприятия завод «Арсенал» и государственного научно-исследовательского предприятия «Украинский технологический центр оптического приборостроения». Кабмин также распорядился переименовать ЦКБ «Арсенал» в Казенное предприятие специального приборостроения «Арсенал».
Государственное предприятие завод "Арсенал" – ведущее украинское предприятие в отрасли высокоточного оптического и оптико-электронного приборостроения. Завод специализируется на производстве навигационных систем, систем ориентирования и прицеливания ракетно-космической техники. На «Арсенале» производятся инфракрасные головки самонаведения для ракет классов "земля-воздух", «воздух-воздух». Также предприятие производит бытовые и промышленные счетчики газа, банковскую технику, фотоаппаратуру, а также оптические и электронно-оптические приборы.