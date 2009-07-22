В центрах занятости зарегистрированы 637 тыс. человек

На учете в центрах занятости на сегодняшний день находится 637 тыс. человек, что на 30% меньше, чем на 1 января текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА.

Она также сообщила, что Фонд социального страхования вовремя получает необходимые собственные поступления, бюджет фонда выполняется.

“Есть остатки на счетах Фонда социального страхования на выплату по безработице, которые обеспечивают своевременное финансирование всех видов помощи, которые получают наши безработные”, - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 июля 2009 года составило 658,5 тыс. человек, что на 27% меньше, чем на 1 января 2009 года (900,6 тыс. человек).

Количество безработных, которые на 1 июля получали помощь по безработице, составило 500,7 тыс. Средняя сумма помощи по безработице с начала года увеличилась на 18,02 грн. и составляет 622,44 грн.