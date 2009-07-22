Россия существенно сократит квоты на иностранную рабочую силу в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ Максим ТОПИЛИН.

Он напомнил, что изначально на 2009 год планировалось привлечь около 4 млн. иностранных граждан, но затем эта цифра сначала была сокращена наполовину, а позднее еще на 52 тыс. По его словам, к сегодняшнему дню в регионах квота выбрана на 40%.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля заместитель руководителя Федеральной миграционной службы России Екатерина ЕГОРОВА сообщила, что в России на заработках находятся около 3,5 млн. украинцев.

По словам Е.ЕГОРОВОЙ, странами - лидерами по количеству трудовых мигрантов в РФ являются Украина, Узбекистан, Таджикистан, Китай и Молдова.

14 ноября прошлого года заведующий консульским отделом при Посольстве Украины в РФ Владимир САЕНКО сообщил, что несмотря на финансовый кризис, количество украинцев, которые прибывают в Россию, не уменьшается.

По данным дипломата, в 2008 году получили разрешение на работу в России около 209 тыс. граждан Украины, из них 110 тыс. работают в Москве и Московской области, остальные – преимущественно в Краснодарском крае, в Белгородской области, Санкт-Петербурге и других регионах РФ.