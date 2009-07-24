Тимошенко открыла свой Социальный контактный центр

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО открыла Социальный контактный центр в Министерстве труда и социальной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, официальное открытие центра состоялось сегодня.

«Потребность и необходимость создания такого центра, центра прямого общения премьер-министра, правительства с людьми возникла, потому что, честно говоря, меня просто достала местная бюрократия», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что возможности Социального контактного центра по приему звонков будут увеличены в течение двух недель. По ее информации, в настоящее время центр способен принимать до 2,5 тысяч обращений граждан и 75 тысяч в месяц.

Глава правительства уточнила, что прямая телефонная линия работает ежедневно с 8 утра до 21 вечера, за исключением воскресенья. По ее словам, на прямую телефонную линию могут обращаться также граждане Украины, находящиеся за рубежом. Все звонки на эту линию являются бесплатными.

Социальный контактный центр принимает обращения граждан по многоканальной телефонной линии 8-800-507-30-90.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины распоряжением № 579-р от 27 мая 2009 года выделил Министерству труда и социальной политики 5 млн. грн. для создания и обеспечения в 2009 году работы Социального контактного центра.

Государственное учреждение “Социальный контактный центр” создано с целью обеспечения оперативного реагирования органов исполнительной власти на обращение граждан, предприятий, учреждений и организаций, субъектов предпринимательской деятельности, органов местного самоуправления и их взаимодействия.

Финансирование центра будет осуществляться Министерством финансов за счет средств резервного фонда госбюджета.