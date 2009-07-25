Кабмин принял концепцию развития трудового потенциала

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 22 июля 2009 г. № 851-р принял концепцию общегосударственной целевой социальной программы сохранения и развития трудового потенциала Украины на период до 2017 года.

Текст распоряжения обнародован на Правительственном портале.

Государственным заказчиком программы определено Министерство экономики Украины.

Этим документом Минэкономики вместе с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти и при участии сторон социального диалога поручено в шестимесячный срок разработать и подать на рассмотрение Кабмина проект Общегосударственной целевой социальной программы сохранения и развития трудового потенциала Украины на период до 2017 года.

Отмечается, что в настоящее время особенно острой является проблема несоответствия имеющегося трудового потенциала современным требованиям экономического и социального развития страны, что предопределяет необходимость принятия государством системных мер по поддержке, возобновлению и развитию трудового потенциала в условиях финансового кризиса и на этапе стабилизации экономики.

Целью программы является обеспечение поддержки, возобновления и развития трудового потенциала, воссоздания квалифицированной рабочей силы и повышения ее конкурентоспособности в соответствии с современными потребностями экономического и социального развития.

Финансирование программы планируется осуществлять за счет средств государственного и местных бюджетов, а также других источников. Для выполнения программы также будет привлекаться международная финансовая помощь.