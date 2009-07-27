Тимошенко: ПР играет на чувствах людей

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что в Партии регионов прекрасно понимают, что средств для повышения минимальных зарплат в госбюджете нет, однако сознательно играют на чувствах людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в эфире телеканала ICTV.

«И АЗАРОВ, и ЯНУКОВИЧ понимают, что во время кризиса даже половины этих денег в бюджете нет. Для этого нужно втрое иметь больше доходов бюджета, чем они были за последние годы. Это – чисто предвыборная программа, где играют на чувствах людей, на их надеждах, абсолютно пустыми идеями, которые ничем не подкреплены, никакими деньгами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также подчеркнула, что если бы не финансовый кризис, то как премьер-министр, не дожидаясь Партии регионов, первая бы инициировала повышение пенсий, зарплат и других социальных выплат.

В сегодняшних же условиях, убеждена Ю.ТИМОШЕНКО, Партия регионов, требуя повышения минимальных зарплат, «разрушает финансовую систему» ради того, чтобы набрать дополнительные баллы на президентских выборах. «Но это безжалостно по отношению к стране», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.