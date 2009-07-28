Горняки шахты «Винницкая-2» (Донецкая обл.) бастуют, требуя погасить долг по зарплате

Донецк. В Донецкой области горняки шахты «Винницкая-2» (г. Шахтерск, ГП «Дирекция по реструктуризации шахтного фонда») с 16 июля не опускаются в шахту, требуя погасить долг по зарплате.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности, на шахте «Винницкая-2» уже практически две недели продолжается стихийный протест трудящихся, они требуют выплатить задолженность по заработной плате.

По информации председателя первичной профсоюзной организации шахты «Винницкая-2» Владимира ЯКОБЧУКА, долг по зарплате с 1 апреля 2009 года уже достиг 1 млн. 45,7 тыс. грн.

Он констатировал, что в начале 2009 года предприятие вошло в состав вновь созданного государственного предприятия «Дирекция по реструктуризации шахтного фонда» (которое объединило часть шахт III группы), а с 1 апреля текущего года был набран штат горняков, и «Винницкая-2» начала выдавать уголь на-гора.

«Первые три месяца шахтеры, поверив обещаниям руководства со дня на день выплатить хотя бы часть заработка, продолжали ударно работать, понимая, что для того чтобы появились деньги на зарплату, надо продать добытый уголь, - объяснил В.ЯКОБЧУК. - Но после того как в июне ГП «Уголь Украины» было отгружено 800 тонн угля с «Винницкой», а ситуация с выплатой зарплаты так и не изменилась, в трудовом коллективе начались волнения».

Администрация шахты поспешила заверить горняков, что 15 июля придут деньги с ГП «Уголь Украины», и будут погашены все долги. Но и в середине июля работники «Винницкой» свои деньги не получили, руководство объяснило ситуацию тем, что ГП «Уголь Украины» до сих пор не рассчиталось за июньские поставки угля, сообщил В.ЯКОБЧУК. Он подчеркнул, что «шахтерам от этих объяснений не легче: у каждого семья, дети, кредитные обязательства перед банками».

Поэтому трудовой коллектив предприятия принял решение с 16 июля не спускаться в шахту до полного погашения задолженности. Горняки ежедневно приходят на предприятие, отмечаются, но в шахту не идут.

Профсоюзный лидер отметил, что 24 июля он от имени трудового коллектива направил письма премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, а также в Верховную Раду «в надежде, что власть вспомнит о трудящихся, работающих на государственном предприятии, и поможет решить вопрос с оплатой их труда».

В то же время с «Винницкой-2» 24 и 25 июля на ГП «Уголь Украины» было отгружено еще 10 вагонов с углем. В.ЯКОБЧУК подчеркнул, что шахтеры уже не верят никаким обещаниям и с сегодняшнего дня работники предприятия готовят документы для подачи в прокуратуру г. Шахтерска.