В Украине долги по зарплате с начала года выросли на 37,9%

В Украине задолженность по выплате заработной платы с начала текущего года увеличилась на 37,9% или на 450,5 млн. грн., и на 1 апреля т.г. составила 1 млрд. 639 млн. 194 тыс. грн. (на 1 января т.г. задолженность составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн.).

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 июля т.г. зафиксирован в трех областях и г. Киеве: Донецкой – 356,456 млн. грн. (по сравнению с 1 января выросла на 35,2%), Луганской – 148,105 млн. грн. (рост – 60,1%), Харьковской - 136,061 млн. грн. (рост – 21,8%). На третьем месте по уровню задолженности среди регионов Украины находится г. Киев (после Донецкой и Луганской областей). На 1 июля т.г. задолженность по выплате зарплаты в столице составила 141,675 млн. грн. (рост с начала года на 45,4%).

Стоит отметить, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован во всех областях Украины.

В Севастополе и еще двух областях страны задолженность на 1 июля т.г. не превышала 10 млн. грн.: в Севастополе – 4,67 млн. грн. (рост с начала года – на 15,9%), Ивано-Франковской области – 8,287 млн. грн. (рост на 15,2%), в Черновицкой области – 6,281 млн. грн. (рост – 16,6%).

Если сравнивать показатели задолженности по зарплате за последний месяц, то по сравнению с 1 июня задолженность по Украине выросла на 8,8%. В 6 регионах в течение июля зафиксировано сокращение задолженности по выплате заработной платы. Наиболее существенное сокращение зафиксировано в Севастополе (на 21,3%), Волынской области (на 1,2%), Житомирской области (на 5,2%), Ивано-Франковской области (5,9%), Киевской области (на 6,%%), Николаевской области (на 1,6%).

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, на 1 января 2009 г. задолженность по зарплате в Украине составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (в апреле Госкомстат уточнил данные по задолженности по зарплате на 1 января и 1 февраля т.г. По прежней информации, задолженность на 1 января составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 февраля - 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн.).

На 1 января 2008 года задолженность составляла 668,7 млн. грн., на 1 апреля прошлого года - 692,4 млн. грн., на 1 июля 2008 года задолженность составляла 721,8 млн. грн.