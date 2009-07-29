Украинские туристы стали меньше посещать Турцию

По данным министерства культуры и туризма Турции, количество украинцев, побывавших в этой стране с начала года, составило 248,7 тыс. человек, что на 21,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Посольства Турции в Украине со ссылкой на атташе Офиса по вопросам культуры и информации посольства Ахмета ЧАНГУ.

«Действительно, уменьшилось, по сравнению с прошлым годом, количество украинцев, посетивших Турцию. Это вызвано сложным экономическим положением в Украине, девальвацией национальной валюты, снижением благосостояния населения и деловой активности в целом», - сказал он.

В то же время, А.ЧАНГА рассчитывает, что в июле-августе число украинцев, желающих посетить Турцию, возрастет. «Естественно, что в данных условиях как рядовые украинцы, так и компании с осторожностью относятся к расходам, в том числе, на деловые поездки и отдых. Вероятно, они сократят количество поездок, их продолжительность, но все же позволят себе летний отдых. Поэтому мы уверены, что количество украинских туристов, посетивших Турцию в июле-августе, возрастет», - сказал он.

По данным министерства культуры и туризма Турции, всего за 6 месяцев нынешнего года Турцию посетили 10 млн. 590 тыс. 631 человек, что всего на 0,9% меньше, чем в прошлом году. Традиционно наибольшим спросом Турция пользуется у жителей Германии и России: на их долю в первой половине года пришлось 15,89% и 9,47% от общего туристического потока, соответственно. «В этом году значительно увеличилось количество европейцев, выбирающих Турцию для отдыха, что позволило сохранить общий туристический поток в страну на прежнем уровне. Причина этого кроется, главным образом, в увеличении стоимости отдыха на европейских курортах, а также стабильном курсе евро», - добавил А.ЧАНГА.