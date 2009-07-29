Кабмин обеспечит профессиональный рост госслужащих

Сегодня Кабинет министров принял постановление «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательно-профессиональной программе подготовки магистров по специальности «Государственная служба» области знаний «Государственное управление» и трудоустройство выпускников», направленное на обеспечение профессионального роста государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления; экономное использование бюджетных средств, выделенных для обучения слушателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины.

Документом утверждается порядок приема лиц на обучение по указанной программе.

Порядок учитывает выполнение поручений Кабинета министров Украины относительно обеспечения профессионального роста государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления и целевого использования бюджетных средств, выделенных для реализации государственного заказа. С этой целью предусмотрено:

- исключительно целевая подготовка государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления по дневной, заочной, вечерней, заочно-дистанционной формам (не предусмотрено поступление сразу после окончания выпускников высших учебных заведений и лиц зачисленных в кадровый резерв для принятия на государственную службу);

- усиление ответственности сторон через заключение трехстороннего договора между органом государственной власти или местного самоуправления, высшим учебным заведением и слушателем в случае зачисления на обучение;

Кроме этого, Порядок определяет: условия отчисления слушателей и условия возмещения стоимости обучения.

Постановление усилит ответственность участников процесса профессиональной подготовки государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления, что, в свою очередь, повысит уровень профессионализма управленческих кадров и качество предоставления управленческих услуг, отметили в Главном управлении Государственной службы Украины.