Власти Одессы планируют штрафовать отдыхающих

Юридический департамент мэрии Одессы готовит проект решения сессии горсовета, предусматривающего применение штрафных санкций к отдыхающим за несоблюдение норм безопасности на воде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в среду на пресс-конференции руководитель Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Одесского горсовета Сергей БАРОНЦОВ.

По его словам, применять «крайнюю меру» воздействия представители спасательной службы на море намерены к тем «отдыхающим на пляжах, которые игнорируют все нормы безопасности, включая предупреждения спасателей».

"Прежде всего это касается купающихся в нетрезвом состоянии, а также молодых людей, прыгающих с пирса и заплывающих за буйки. Поскольку приходится с горечью констатировать: с начала текущего курортного сезона в море у берегов Одессы утонули 20 человек. Причем большинство несчастных случаев пришлось на период с 24 июня по 7 июля», – сказал С.БАРОНЦОВ.

Также он отметил, что основными причинами гибели на воде являются купание в нетрезвом состоянии, в неустановленных местах и отсутствие присмотра за детьми со стороны родителей.

С другой стороны, сообщил С.БАРОНЦОВ, усиление городской спасательной службы на море помогло спасти с начала года 240 отдыхающих.