Харьковский приборостроительный намерен сократить 1500 рабочих

Руководство ГП "Харьковский приборостроительный завод им. Т. Г. Шевченко" намерено сократить численность персонала с 2 200 до 700 человек. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил член исполкома Всеукраинского союза рабочих Павел ТИЩЕНКО, который ранее был начальником цеха на этом предприятии.

По его словам, он, как депутат Харьковского облсовета, встречался с новым директором Харьковского приборостроительного завода Виктором ГУЩИНЫМ, и тот уже готовит списки на увольнение. При этом, уточнил П.ТИЩЕНКО, профком не собирается давать согласие на сокращение штата до полного погашения рабочим задолженности по зарплате. Некоторые сотрудники указанного предприятия не получают зарплату уже от полугода до года.

Сокращение численности персонала руководства завода объясняет практически полным отсутствием заказов на его продукцию. "Завод государственный, но государство практически не обращает на него внимание. Из-за этого предприятие еще в четвертом квартале прошлого года осталось без заказов", - добавил П.ТИЩЕНКО.

Харьковская облгосадминистрация считает необходимым проведение реструктуризации завода. А именно – закрытие нерентабельных подразделения и поддержка тех, которые производят востребованную продукцию.

Депутаты облсовета, обсуждавшие на сессии сложившуюся ситуацию, поручили новому директору разработать стратегию развития предприятия.

Справка УНИАН. ГП "Харьковский приборостроительный завод им. Т. Г. Шевченко" производит спецтехнику, оборудование для связи, АСУ для АЭС, ТЭС и ГЭС, оборудование для железных дорог и газовой промышленности. Объем производства на заводе в 2007 г. составил 110 млн. грн. В том числе АСУ выпущено на 57,5 млн. грн.