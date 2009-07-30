Минэкономики предлагает увеличить отпуск без сохранения зарплаты

Министерство экономики Украины предлагает увеличить предельный срок предоставления отпуска без сохранения заработной платы по договоренности сторон с 15 до 90 дней подряд.

Соответствующие изменения в Кодекс законов о труде и закон Украины “Об отпусках” подготовлены специалистами Минэкономики. Законопроект размещен на сайте министерства для обсуждения.

Также документом предлагается отменить необходимость получения медицинского вывода в случае предоставления матери, отцу, который воспитывает ребенка без матери, лицу, которое усыновило или взяло под опеку ребенка, отпуска без сохранения заработной платы до достижения ребенком шестилетнего возраста.

Изменения разработаны с целью уменьшить социальную напряженность в обществе в период финансово-экономического кризиса.