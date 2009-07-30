Правительство дополнительно выделило 15 млн. грн.

Кабинет министров Украины распоряжением № 866-р от 24 июля 2009 года увеличил с 5 до 20 млн. грн. финансирование в 2009 году на обеспечение деятельности государственного учреждения “Социальный контактный центр”.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины распоряжением № 579-р от 27 мая 2009 года выделил Министерству труда и социальной политики 5 млн. грн. для создания и обеспечения в 2009 году работы Социального контактного центра.

Государственное учреждение “Социальный контактный центр” создано с целью обеспечения оперативного реагирования органов исполнительной власти на обращения граждан, предприятий, учреждений и организаций, субъектов предпринимательской деятельности, органов местного самоуправления и их взаимодействия.

Финансирование центра будет осуществляться Министерством финансов за счет средств резервного фонда госбюджета.

24 июля Ю.ТИМОШЕНКО, открывая Социальный контактный центр, заявила, что возможности Социального контактного центра по приему звонков будут увеличены в течение двух недель. В частности, в настоящее время центр способен ежедневно принимать до 2,5 тысяч обращений граждан и до 75 тысяч в месяц. Ю.ТИМОШЕНКО поручила расшить возможности для приема до 10 тыс. звонков ежедневно