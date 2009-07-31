Немцы работают больше многих других в Европе

Немцы работают больше, чем их коллеги в большинстве стран Европейского Союза. Профсоюзы критикуют практику расширения сверхурочной работы, соощает Немецкая волна.

Как сообщает в пятницу, 31 июля, газета Welt со ссылкой на проведенное по заданию ЕС исследование, продолжительность рабочей недели в Германии составляет 41,2 часа в неделю. Больше работают только в Румынии - 41,8 часа. Для сравнения: во Франции рабочая неделя составляет 38,3 часа.

Европейская конфедерация профсоюзов подвергла сложившуюся в Германии ситуацию критике. Согласно данным исследования, немцы в среднем работают в неделю на 3,6 часов больше, чем предусматривают тарифные соглашения.

"Тот факт, что рабочий день даже при нормальной экономической ситуации становится все длиннее, не может не вызывать беспокойства", - заявил заместитель генерального секретаря Конфедерации Райнер Хофман. По его словам, тот, кто пытается в условиях экономического кризиса и роста безработицы создавать новые рабочие места, должен стремиться к равномерному распределению нагрузки вместо того, чтобы заставлять больше работать одних и тех же.

На многих предприятиях и фирмах широкое распространение получили сверхурочные, когда под давлением руководства сотрудники вынуждены задерживаться на несколько часов после окончания рабочего дня. В особенности это касается предприятий, на которых не существует тарифных соглашений между владельцами и профсоюзами. Подобная практика негативно отражается на семейной жизни и в долговременном плане расшатывает здоровье, подчеркнул профсоюзный лидер.