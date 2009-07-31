Кризис заморозил расслоение между богатыми и бедными

Разрыв в доходах между богатыми и бедными в России впервые за последние пять лет не увеличился. По итогам первых шести месяцев 2009 г. разница между доходами 10% самых богатых и 10% самых бедных россиян не увеличилась, пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на данные Росстата.

Соотношение между доходами самых богатых и самых бедных в первом полугодии 2005 г. составляло 14,5, в 2006 г. — 14,9, в 2007 г. — уже 15,4, в 2008 г. — 15,8. Точно таким же оно было по итогам аналогичного периода в этом году.

Таким образом, можно говорить, что кризис временно приостановил социальное расслоение в стране.

По данным издания, разрыв между богатыми и бедными остался на том же уровне за счет снижения заработков обеспеченных групп населения. На долю 10% самых высокоплачиваемых россиян приходится 30,4% от общего объема денежных доходов. Самые бедные зарабатывают лишь 1,9% от всех доходов россиян.

В Росстате отмечают, что разница между доходами богатых и бедных осталась на том же уровне из-за того, что "государство выполняет обязательства по увеличению пенсий, зарплат и пособий, а также социальной поддержке отдельных групп населения".

Эксперты, впрочем, отмечают, что это явление временное, и ждут в конце года увеличения разницы доходов между двумя этими группами.

На данный момент разрыв в доходах замедлился за счет обострения ситуации на рынке труда — скатывания в низкодоходную группу безработных и тех, кто находится в вынужденных отпусках и простое. Однако эта тенденция вскоре переломится на фоне роста бедности. Возможно, об этом станет известно осенью, заключают эксперты.