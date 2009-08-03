В России усилен миграционный контроль

Нарушителей задерживают

В российских регионах усилен миграционный контроль. Как передает радио «Свобода», Федеральная миграционная служба отмечает рост числа иностранцев, приезжающих летом на поиски работы. По словам представителя ФМС, в Московском регионе были задержаны и оштрафованы около 350 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство России.

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