В России усилен миграционный контроль
08:03, 03 августа 2009Соцполитика
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Нарушителей задерживают
В российских регионах усилен миграционный контроль.
Как передает радио «Свобода», Федеральная миграционная служба отмечает рост числа иностранцев, приезжающих летом на поиски работы.
По словам представителя ФМС, в Московском регионе были задержаны и оштрафованы около 350 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство России.
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