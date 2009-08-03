В России усилен миграционный контроль

08:03, 03 августа 2009
Соцполитика
1

Нарушителей задерживают

В российских регионах усилен миграционный контроль.

Как передает радио «Свобода», Федеральная миграционная служба отмечает рост числа иностранцев, приезжающих летом на поиски работы.

По словам представителя ФМС, в Московском регионе были задержаны и оштрафованы около 350 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство России.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter