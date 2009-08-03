В Японии средняя зарплата упала до 19-летнего минимума
14:41, 03 августа 2009Соцполитика
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Сообщают СМИ
Средняя зарплата японцев в июне 2009 г. упала до рекордно низкого уровня за последние почти 20 лет. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на информацию японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния.
По данным этого ведомства, в июне средняя сумма месячной заработной платы японцев, включая оплату премиальных и сверхурочных, сократилась на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и едва превысила 430 тыс. иен (около 4,6 тыс. долл. по текущему валютному курсу).
Одновременно резко уменьшились выплаты бонусов, а также сверхурочных.
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