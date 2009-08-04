Поступления в Пенсионный фонд составили 105,9%

Объемы собственных поступления в Пенсионный фонд за 7 месяцев 2009 года (январь-июль) составили 105,9%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления Пенсионного фонда Алексей ЗАРУДНЫЙ сегодня на брифинге.

«Выполнение по собственным поступлениям составило 105,9%. И у нас нет уменьшения собственных доходов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал А.ЗАРУДНЫЙ.

Он также сообщил, что в конце прошлой недели Пенсионный фонд начал финансирование выплат пенсий, и в августе, как и в предыдущие месяцы, выплата пенсий начинается в срок – с 4 числа. Поэтому все пенсионеры получат свои пенсионные выплаты в установленный срок – до 25 августа.

Как сообщал УНИАН, по данным министра труда и социальной политики Людмилы ДЕНИСОВОЙ, план поступлений в Пенсионный фонд Украины в первом полугодии текущего года перевыполнен на 7%, всего поступило 71,2 млрд. грн.

Справка УНИАН. По итогам текущего года дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины составит 13 млрд. 53 млн. 39,7 тыс. грн.: доходная часть – 151 млрд. 89 млн. 52,8 тыс. грн., расходная часть – 164 млрд. 142 млн. 92,5 тыс. грн.

Бюджет Пенсионного фонда Украины утвержден постановлением Кабинета Министров №235 от 11 марта 2009 г. «Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2009 год» и размещен в газете «Урядовый курьер» (№52 от 24 марта 2009 г.).

Согласно постановлению правительства, покрытие дефицита бюджета фонда на выплату пенсий будет осуществлено за счет средств государственного бюджета.