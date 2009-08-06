Россияне не отказались от отдыха в Крыму

Жители Российской Федерации не отказались в этом году от отдыха в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала журналистам в Симферополе первый заместитель министра курортов и туризма автономии Марина СЛЕСАРЕВА.

«В Крым возвращаются не потому, что мы создали все условия для россиян, а потому, что в этом году так складываются обстоятельства», – отметила она.

«Краснодарские курорты в этом сезоне дороже, чем мы. В Мексике – грипп, туда не едут. Турция цены оставляла на уровне прошлого года, а потом вдруг стала демпинговать, когда прошла договорная кампания, и потеряла часть своих туристов. Грузия – понятно, по каким причинам россияне туда не едут», – пояснила заместитель министра.

Кроме того, отметила М.СЛЕСАРЕВА, в этом году, чтобы завлечь российских курортников в Крым, туроператоры автономии провели широкую рекламную кампанию в России. «Каждый из туроператоров в среднем по 50 тысяч долларов оставил там (потратил на рекламу). Ни в одну страну мы так не ездим широко и не добиваемся туристов так, как в Россию», – сказала она.

Консул-советник Генерального консульства РФ в Симферополе Владимир ПАШЕДКО сегодня в ходе круглого стола заявил, что россияне ездили и будут ездить на отдых в Крым. При этом он отметил, что росту туристов на полуостров препятствует соотношение уровня обслуживания и цен.