Кабмин выделил 35 млн. грн. для ремонта в «Артеке»

Кабинет министров Украины выделил Министерству по делам семьи, молодежи и спорта 35 млн. грн. для осуществления неотложных мер по возобновлению зданий, сооружений и инженерно-технических сетей государственного предприятия «Международный детский центр «Артек».

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, соответствующее постановление было принято на заседании Кабмина 5 августа.

Согласно документу, средства будут направлены также на приобретение для «Артека» оборудования и автотранспортных средств, в частности, автомобилей скорой медицинской помощи.

Как сообщал УНИАН, зимой руководство “Артека” заявило, что в государственном бюджете Украины на 2009 год не предусмотрено финансирование на содержание центра. Кроме того, руководство “Артека” заявило о постоянных попытках захвата земель детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов.

31 января правительство одобрило изменения в Госбюджет-2009 о выделении 60 млн. грн. на приобретение путевок в “Артек” и выделило из резервного фонда 35 млн. грн. на обеспечение центра.

Кроме того, Кабмин передал МДЦ “Артек” из сферы управления Государственного управления делами Президента в сферу управления Кабинета министров.