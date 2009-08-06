Карпачева: нужно устранить дискриминацию в пересчете пенсий

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА убеждена, что правительство должно безотлагательно устранить "дискриминационный подход к пересчету пенсий".

Как сообщает пресс-служба омбудсмана, по этому вопросу Н.КАРПАЧЕВА обратилась к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с представлением о защите прав граждан на пересчет пенсии.

Как отмечает Н.КАРПАЧЕВА, в последнее время к ней поступает много обращений о защите прав пенсионеров на пересчет пенсии с большего заработка, с учетом приобретенного после назначения пенсии страхового стажа. В соответствии с действующим законодательством, пересчет пенсии должен проводиться с учетом страхового стажа, приобретенного после ее назначения, с применением показателя средней заработной платы (дохода) по Украине.

По ее словам, речь идет о заработке, из которого оплачены страховые взносы и который, в соответствии с указанным законом, учитывается для вычисления пенсии за календарный год, предшествующий году пересчета пенсии. То есть, при пересчете пенсии в 2009 году следует применять показатель средней заработной платы за 2008 год. Вместо этого совместным листом Минтруда и Пенсионного фонда Украины от 11 марта 2009 года определено: при пересчете пенсий, на который работающие пенсионеры имеют право в соответствии со статьей 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», применяется показатель средней заработной платы (дохода) не за 2008-й, а за 2007 год. В итоге размер пенсии каждому пенсионеру, обращающемуся за ее пересчетом в текущем году, уменьшается.

По убеждению Уполномоченного по правам человека, такая позиция противоречит решениям Конституционного Суда Украины, которые, в соответствии с Конституцией, не подлежат обжалованию и после принятия которых признаны неконституционными законы, а другие правовые акты или их отдельные положения теряют действие. Омбудсман считает, что в Минтруда неоправданно ожидают одобрение парламентом законопроекта о внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании (относительно пересчета пенсий работающим пенсионерам)», поскольку он направлен не на выполнение указанного решения Конституционного Суда Украины, а на последующее сужение конституционных прав граждан.

Поэтому Н.КАРПАЧЕВА в представлении к премьер-министру требует принять безотлагательные меры по обеспечению центральными органами исполнительной власти гарантированного права граждан на пересчет пенсии в соответствии с действующим законодательством.