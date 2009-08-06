Президент берет под контроль "земельный" вопрос

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен ситуацией, сложившейся с оформлением и выдачей государственных актов на право собственности на землю.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Одесской области.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что на прошлой неделе поручил правительству поставить точку в этой ситуации. Основными причинами, которые ее обусловили, он назвал взяточничество в системе государственных земельных органов, излишнюю забюрократизованность и преднамеренную задержку процедуры оформления госактов на право собственности на земельные участки, а также отсутствие эффективного государственного ценового контроля в отношении услуг по изготовлению землеустроительной документации. По убеждению В.ЮЩЕНКО, такие процедуры должны быть профинансированы исключительно за бюджетные средства и не могут быть предметом коммерческого интереса.

Президент также указал на политизацию и криминализацию системы органов Государственного комитета земельных ресурсов. В.ЮЩЕНКО отметил, что должна состояться реформа в этой системе органов, чтобы сделать земельные отношения более прозрачными и эффективными. Также он намерен с этой целью назначить в Секретариате Президента отдельное должностное лицо, которое будет заниматься мониторингом правительственной политики по вопросам земли. «Я намерен в Секретариате назначить человека, который в рамках компетенции, которая есть у Президента, будет осуществлять мониторинг работы органов власти, самоуправления, правительства по данному вопросу. Я это собираюсь сделать через 8-10 дней», - сказал он.

Глава государства отметил то, что почти 7 млн. чел., которые воспользовались правом на приватизацию земельных участков, не получили государственные акты на право собственности на землю, также не завершена работа по выдаче государственных актов владельцам сертификатов.

Для разрешения этой ситуации Президент выдвинул перед правительством требование до конца этого года завершить оформление госактов на землю. При этом соответствующая документация и другие процедуры должны быть осуществлены исключительно за средства государственного бюджета. «Почему сегодня мы имеем несколько сотен тысяч случаев, когда государственный акт на право собственности не вручен? Я дал поручение правительству завершить в текущем году за счет финансов государства выдачу и оформление государственных актов собственности на землю», - сказал Президент.