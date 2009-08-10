Тимошенко: отчисления в ПФ должны быть одинаковыми для всех

18:52, 10 августа 2009
Соцполитика
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Предприятий, учреждений, граждан... 

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подчеркивает, что отчисления в Пенсионный фонд у всех категорий предприятий и учреждений должны быть одинаковыми.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на совещании в Полтавской области, посвященном решению вопросов аграрного сектора.

Отвечая на просьбу аграриев предоставить определенные преференции по уплате налогов в Пенсионный фонд, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Тут я не могу ничего приятного сказать».

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что ненормально, когда бизнесмены платят в Пенсионный фонд меньше, чем другие категории граждан, в частности учителя и врачи.

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