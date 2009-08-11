На Крещатике состоится общегородская школьная ярмарка

В Киеве к новому 2009/2010 учебному году с целью обеспечения школьников товарами школьного ассортимента состоятся школьные ярмарки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Так, согласно документу, во всех районах Киева будут проведены школьные ярмарки по продаже товаров школьного ассортимента в период с 5 августа по 5 сентября. А 15-16 августа на улице Крещатик состоится общегородская школьная ярмарка по продаже товаров для школьников, в связи с чем с 09.00 до 17.00 15 августа на Крещатике будет перекрыто движение автомобильного транспорта.