Минэкономики предлагает ограничить размер повышения стоимости услуг

Министерство экономики Украины предлагает ограничить размер повышения стоимости услуг в системе образования в 2009/2010 учебном году уровнем инфляции.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, подготовленном Государственной инспекцией по контролю за ценами и размещенном для обсуждения на сайте Минэкономики.

Согласно документу, Министерству образования и науки совместно с Министерством финансов и Министерством экономики предлагается в двухнедельный срок после принятия постановления доработать действующий Порядок предоставления платных услуг государственными учебными заведениями, утвержденный совместным приказом Минобразования, Минфина и Минэкономики от 27.10.1997 № 383/239/131.