Президент просит премьера погасить долги по зарплате

Кабинет министров должен принять исчерпывающие меры для погашения задолженности по заработной плате и уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

Об этом говорится в письме Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в адрес премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины.

По словам В.ЮЩЕНКО, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сообщил, что вопрос погашения задолженности по зарплате находится на постоянном контроле правительства и систематически рассматривается на заседаниях Кабинета министров Украины и селекторных совещаниях с руководителями центральных и местных органов исполнительной власти. Президент отмечает, что, согласно заявлению А.ТУРЧИНОВА, по оперативной информации центральных и местных органов исполнительной власти, задолженность по зарплате на протяжении июня 2009 года уменьшилась на 7,1% и на 3 июля составляла 1401 млн. грн.

Однако, подчеркивает Президент, по данным Госкомстата, по состоянию на 1 июля 2009 года задолженность увеличилась на 8,7% по сравнению с июнем текущего года и составляла 1639,2 млн. грн., на предприятиях государственной и коммунальной форм собственности – 308,2 млн. грн. или 26,7% от общей суммы задолженности экономически активных предприятий.

Кроме того, отметил В.ЮЩЕНКО, с начала года долг вырос в 1,4 раза, в том числе на экономически активных предприятиях на 51,7% и составлял 1154,3 млн. грн., или более 70% от общей его суммы. В то же время, отметил он, по информации Генеральной прокуратуры Украины, результаты проверок засвидетельствовали факты умышленной невыплаты руководителями предприятий зарплаты, несоблюдения определенного законодательством ее минимального размера, скрытых трудовых отношений.

«Центральные и местные органы исполнительной власти должным образом не контролируют своевременность и полноту выплаты заработной платы, органы статистики недостаточно проверяют достоверность поданной субъектами ведения хозяйства отчетности. Не в полной мере осуществляют контроль за соблюдением законодательства об оплате труда органы государственной налоговой службы», - подчеркивает Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что проверками также установлены многочисленные факты неуплаты субъектами ведения хозяйства страховых взносов, ненадлежащего выполнения должностными лицами Пенсионного фонда Украины своих полномочий по осуществлению контроля за полнотой и своевременностью поступления платежей, присвоения средств фонда, назначения пенсий на основании поддельных документов и тому подобное.

Также Президент констатировал, что недоимка плательщиков страховых взносов в Пенсионный фонд на 1 июля составляла 2,9 млрд. грн., что на 34,2% больше, чем на начало 2009 года.

О принятии соответствующих мер Президент Украины просит премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО информировать его лично.