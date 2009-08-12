Главный санврач: жить на окраине Киева безопаснее, чем в центре

Проживать в спальных районах Киева намного безопаснее, ведь нагрузка на здоровье жителей центра столицы является очень большой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам главный государственный санитарный врач Киева Анатолий ПОНОМАРЕНКО.

Он, в частности, отметил, что негативное влияние на жителей центра Киева обусловлено акустическими, гидроакустическими, электромагнитными, химическими, биологическими и другими факторами.

«Все виды реальной нагрузки на здоровье населения в центральной части Киева значительно больше, чем на окраинах в спальных районах», - сказал А.ПОНОМАРЕНКО.

При этом, отметил он, стоимость квадратного метра жилья в центре столицы в три- десять раз больше, чем в спальных районах, и при этом многие киевляне стремятся проживать именно в центре города. «Человек, который переезжает с окраины в центр Киева, переплачивая за это жилье в десять раз, практически является самоубийцей – оплачивает сокращение своей жизни по сравнению с тем, если бы он проживал на окраине в спальном районе», - отметил он.

А.ПОНОМАРЕНКО сообщил, что соответствующие исследования проводились столичной СЭС с участием ряда профильных отечественных институтов.