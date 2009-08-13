Кабмин ограничил повышение платных услуг в вузах

Кабинет министров Украины принял решение о том, что размер повышения платы за предоставление услуг в системе образования в 2009/2010 учебном году не может превышать официально определенный уровень инфляции за предыдущий календарный год.

Как сообщается на сайте Министерства экономики, соответствующее постановление «Об усовершенствовании механизма регуляции платы за услуги в сфере образования», разработанное Минэкономики, принято на заседании Кабмина 12 августа.

В пресс-службе Минэкономики УНИАН сообщили, что в результате проверок, проведенных Государственной инспекцией по контролю за ценами, были зафиксированы факты значительного отклонения уровня платы за учебу в высших учебных заведениях по регионам - от 1,7 до 10,2 тыс. грн., «что не может быть объяснено отличиями учебного процесса, а свидетельствует о недостаточной экономической обоснованности такой платы».

Отсутствие прозрачного механизма регуляции цен при формировании государственными учебными заведениями стоимости образовательных услуг приводит к тому, считают в Минэкономики, что определение стоимости образования, предоставляемого на контрактной основе, осуществляется с учетом экономических необоснованных расходов, что завышает стоимость такой платной услуги до 40% на дневном отделении и до 200% на заочном отделении.

В частности, к стоимости учебы студентов на контрактной основе безосновательно включались расходы на капитальный ремонт в полном объеме (вместо включения таких расходов лишь в части сноса зданий, сооружений и тому подобное), расходы на выплату стипендий, приобретения земли и другое. «Основным результатом реализации положений Постановления станет установление экономически обоснованной платы за услуги, которые могут предоставляться государственными учебными заведениями. Также это решение будет способствовать сдерживанию инфляционных процессов в социальной сфере», - отметил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, инфляция в Украине по итогам 2008 года составила – 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).

За январь-июль 2009 года инфляция в Украине составила 8,5%, при том, что бюджет текущего года рассчитывался с учетом инфляции 9,5%.