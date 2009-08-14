Отдыхающих в Крыму стало меньше

В Крыму в этом году количество отдыхающих сократилось на 11,9% – до 3 млн. 545 тыс. человек.

Как сказано в оперативных данных крымского Министерства курортов и туризма, переданных агентству УНИАН, на сегодняшний день в автономии работают 562 санаторно-курортных учреждения и туристских предприятия, коэффициент заполняемости составляет 88%. В это время в 2008 году функционировало на 9 учреждений больше, заполняемость составляла 97,9%.

Организованно с начала года отдохнули более 637 тыс. человек, это на 22% меньше, чем за тот же период прошлого года.