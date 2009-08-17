Количество зарегистрированных безработных в Украине сократилось

Количество зарегистрированных безработных в целом по Украине на 1 августа 2009 года составило 606,9 тыс. человек, что на 32,6% меньше, чем на 1 января 2009 года (900,6 тыс. человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 августа 2009 года составил 2,2% населения трудоспособного возраста.

Количество безработных, которые на 1 августа получали помощь по безработице, составило 483,4 тыс. Средняя сумма помощи по безработице с начала года увеличилась на 27,68 грн. – до 632,1 грн.

В июле количество безработных сократилось на 0,2% или на 51,6 тыс. человек.