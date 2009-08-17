В Украине на 10 рабочих мест претендуют 86 человек. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

С начала года количество незанятых украинцев, которые пребывали на учете в Государственной службе занятости, уменьшилось на 33% - до 622,1 тыс. человек (на 1 января 2009 года – 930 тыс. человек).

На 1 августа потребность предприятий в работниках на замещение свободных должностей составляла 72,3 тыс. человек (на 1 января 2009 года – 86,5 тыс. человек).