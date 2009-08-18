Жертвами аварии на Саяно-Шушенской ГЭС стали 12 человек

По словам министра по чрезвычайным ситуациям России Сергея Шойгу, число погибших в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 12 человек. Напомним, что ранее сообщалось об 11 погибших, сообщает k2kapital..

"По-прежнему неизвестна судьба 64 человек. В настоящее время создана большая группа из сотрудников ГУ МВД РФ по Хакассии, которые занимаются этим вопросом. Поступило 62 заявления от родственников о том, что их родные ушли на работу и не вернулись", - сказал Шойгу журналистам.

Между тем, по данным Русгидро, управляющей ГЭМ, (на 21:00 мск 17 авугста) количество без вести пропавших при аварии сократилось " ориентировочно " до 32 человек.

Как сообщила компания, поисковые работы на станции продолжаются: силами гидроэнергетиков и спасательных служб Главного управления МЧС России по республике Хакассия и Красноярского края ведутся работы по обследованию водолазами затопленных помещений машинного зала и ликвидации завалов, продолжается обследование пазов затворов и трансформаторного оборудования.

Пострадавшим в аварии будет оказана материальная помощь: по 500 тыс. рублей в качестве страхового возмещения и по 1 млн. компенсация семьям погибших составит 1 млн. руб.

Напомним, что 17 августа в 4:15 мск в результате сильнейшего толчка (предположительно гидроудара), причина которого выясняется, произошло разрушение 2 гидроагрегата Саяно-Шушенской ГЭС и частичное разрушение здания машинного зала. Сильные повреждения также получили 7 и 9 гидроагрегаты, 3, 4 и 5 агрегаты завалены металлокострукциями перекрытия здания машинного зала. Спустя примерно час В 5:20 мск действиями оперативного персонала и служб МЧС завершен сброс аварийных затворов всех гидроагрегатов со стороны верхнего бьефа.

Разрушений плотины, гидротехнических сооружений и водоводов выявлено не было. Угроза для населения и территорий в нижнем бьефе плотины ГЭС отсутствует. ОДУ Сибири обеспечивает включение резервов для бесперебойного энергоснабжения предприятий Сибири.