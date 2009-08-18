Госкомпредпринимательства за целостность ГП «Пивдень»

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательству намерен сохранить целостность трудового коллектива ГП «Пивдень» (Одесская обл.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава Комитета Александра КУЖЕЛЬ сегодня во время пресс-конференции.

По ее словам, сейчас бівшее руководство предприятия пытается довести его до банкротства и продать частным предпринимателям. В связи с этим Госкомпредпринимательства, который по просьбе Министерства обороны получил под управление ГП «Пивдень», направил на предприятие временного исполняющего обязанности директора и намерен разорвать трудовой контракт с бывшим директором на основе доведения предприятия до банктротства.

А.КУЖЕЛЬ также сообщила, что на базе ГП «Пивдень» Госкомпредпринимательства намерено создать таможенный лицензионный склад. Относительно данного вопроса, сказала глава Комитета, уже ведутся переговоры с главой Государственной таможенной службы Украины Анатолием МАКАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, постановлением Кабинета министров №683-р от 17 июня 2009 г. целостный имущественный комплекс ГП «Пивдень» передан из сферы управления Министерства обороны в сферу управления Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Одесская областная организация работодателей Юга Украины обратилась в Генеральную прокуратуру, к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и в Совет национальной безопасности и обороны с просьбой разобраться в ситуации вокруг предприятия «Пивдень» (смт. Авангард Овидиопольского района Одесской обл., район рынка «7-й километр»).

Справка УНИАН. ГП «Пивдень» (Одесская обл.) создано в 1998 г., занимается предоставлением складских помещений предпринимателям. Является бюджетообразующим для области.